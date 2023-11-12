На столичній вулиці Бориспільській горить склад з будматеріалами: є постраждалий
Увечері в неділю, 12 листопада 2023 року, в українській столиці сталося загоряння складу, де зберігаються будівельні матеріали. Промисловий об'єкт розташований на вулиці Бориспільська, що в Дарницькому районі
Про подію розповідає пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Горить склад із будматеріалами. Усі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять не заважати їхній роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу.
"Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч із місцем пожежі автівки", - закликають у КМДА.
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