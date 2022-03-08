На Сумщині чотири бійці тероборони загинули в нерівному бою з ворогом, - голова ОВА
У Сумській області 7 березня четверо бійців тероборони загинули у нерівному бою з ворогом
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!"- написав він.
Живицький додав, що після 23 години 7 березня на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях, серед постраждалих - діти.
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