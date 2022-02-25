На Сумщині колони російської військової техніки вирушили на Ромни й Діброву, - ОДА
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що дві колони військової техніки РФ виїхали на Ромни та Діброву
Про це він з посиланням на слова голови Роменської РДА Дениса Ващенка написав у фейсбуці.
Колона російської військової техніки їхала на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів п'ять машин вирушило в напрямку Конотопа, а звідти прямувала колона в бік Ромнів. По дорозі вона розділилася на дві: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша - на Ромни.
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