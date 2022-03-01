На Сумщині окупанти їздять із білими прапорами й розстрілюють мирних мешканців, - ОВА
У селі Низи на Сумщини росіяни їздять із білими прапорами та вбивають цивільних
Про це повідомив очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.
"Увага! Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицях! Ворожа (техніка, - ред.) їздить по селах із білими прапорами та розстрілюють мирних людей!", - написав він.
Дмитро Живицький закликав людей перебувати вдома подалі від вікон і не виходити на вулицю.
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