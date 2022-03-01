На Сумщині окупанти їздять із білими прапорами й розстрілюють мирних мешканців, - ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.



"Увага! Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицях! Ворожа (техніка, - ред.) їздить по селах із білими прапорами та розстрілюють мирних людей!", - написав він.



Дмитро Живицький закликав людей перебувати вдома подалі від вікон і не виходити на вулицю.



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