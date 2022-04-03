На Сумщині окупанти катували й убили марафонця з Книги рекордів України Проневича
У Боромлі Сумської області росіяни закатували до смерті марафонця та рекордсмена України Сергія Проневича, його тіло знайшли за тиждень після зникнення
Про це написала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", - повідомила вона.
Чоловіка потрапив до Національного реєстру у 2019 році за те, що в повній військовій амуніції пробіг марафон за 4 години 36 хвилин.
"Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом… Катування людей вважається злочином навіть під час війни", - наголосила Лана Вєтрова.
Керівниця Нацреєстру рекордів додала, що прокуратура порушила кримінальне провадження за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення.
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