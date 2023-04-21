На Сумщині під російський обстріл потрапила школа. Є поранена людина
У п'ятницю, 21 квітня, російські терористи обстріляли школу у Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли сьогодні 4 прикордонні громади: Хотінську, Білопільську, Шалигинську та Новослобідську. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.
Зранку по околиці села Кіндратівка Хотінської громади російський ворог бив з артилерії – 4 прильоти. Унаслідок обстрілу поранена 1 цивільна особа. Пошкоджено приміщення школи.
Про пошкодження, чи поранених, в інших громадах не повідомляють.
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