На Сумщині під російський обстріл потрапила школа. Є поранена людина

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли сьогодні 4 прикордонні громади: Хотінську, Білопільську, Шалигинську та Новослобідську. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

Зранку по околиці села Кіндратівка Хотінської громади російський ворог бив з артилерії – 4 прильоти. Унаслідок обстрілу поранена 1 цивільна особа. Пошкоджено приміщення школи.

Про пошкодження, чи поранених, в інших громадах не повідомляють.