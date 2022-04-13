На Сумщині подружжя звільнили з полону окупантів, - ОВА
З полону росіян звільнили подружжя із Сумської області
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Із російського полону звільнили подружжя з Сумщини! На початку місяця орки незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятору на території Курської області. 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками", - йдеться в повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе