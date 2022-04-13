На Сумщині подружжя звільнили з полону окупантів, - ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.



"Із російського полону звільнили подружжя з Сумщини! На початку місяця орки незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятору на території Курської області. 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками", - йдеться в повідомленні.



