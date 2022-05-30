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На Сумщині пролунали вибухи, - ОВА
30 травня у Сумській області пролунало декілька вибухів
Про це повідомив очільник військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів. Деталі згодом", - написав він.
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