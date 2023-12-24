На Сумщині родина отруїлась чадним газом: попередньо батько та син загинули

Про це повідомляє ДСНС.

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в м. Глухів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинув чоловік та його син, а дружина з донькою в лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники аварійної газової служби.

Рятувальники попереджають, що для запобігання таким випадкам потрібно відповідально ставитись до експлуатації газового обладнання та дотримуватись правил безпеки, слідкувати за його станом, для усунення недоліків звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців, а при виявленні запаху газу в помешканні негайно викликати аварійну газову службу.

Довідково. Телефонуйте на номер аварійної газової служби 104.