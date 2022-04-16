На Сумщині в одному із сіл знайшли хімзброю, яку залишили росіяни, - мер Тростянця

Про це мер Тростянця Юрій Бова сказав в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

“Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України”, - сказав він.

Він також зазначив, що коли окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

У Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша — з військових.

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