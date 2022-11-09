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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії

На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії

9 листопада, 2022 середа
18:42
війна з Росією На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії

У Сумській області відновили один з найбільших мостів, який був зруйнований, щоб зупинити наступ Росії на початку повномасштабної війни

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"400-от метровий красень через Десну знову з’єднує Сумщину з Чернігівщиною найкоротшим шляхом. Відтепер людям не треба додатково долати понад півсотню кілометрів, щоби дістатися з одного берега на інший. Ця логістична артерія також дуже важлива для роботи підприємців, аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об’їзд взагалі практично неможливий", - пише Живицький.

Два роки тому міст був капітально відремонтований. Проте на початку повномасштабної війни міст потрібно було підірвати, аби зупинити просування російських військ.

"Ремонт виконувала Державна спеціальна служба транспорту. Швидко, надійно, безпечно. Встановили п’ять мостових опор, змонтували шість прогонних конструкцій, облаштували тротуари, відбійники і огородження", - додав голова Сумської ОВА.

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