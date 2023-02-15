На Сумщині за день 30 прильотів, росіяни скинули на Краснопільську громаду вибуховий пристрій
Протягом дня, 15 лютого, російський ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Під вогонь росіян потрапили: Миропільська, Краснопільська, Новослобідська та Білопільська громади.
Опівдні росіяни обстріляли Миропільську громаду з мінометів, зафіксовано 10 прильотів. На Краснопільську громаду терористи о 14:35 скинули вибуховий пристрій з квадрокоптера.
Білопільська громада: відбувся мінометний обстріл села Атинське - 14 прильотів. Новослобідська громада: росіяни теж били з мінометів − 8 прильотів.
Загалом зафіксовано понад 30 прильотів. Про постраждалих та руйнування - не повідомляють.
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