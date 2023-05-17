На Сумщині за день прогриміло 112 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, поранено людину
У вівторок, 16 травня, у Сумській області прогриміло понад 112 вибухів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська та Великописарівська громади.
Зафіксовано 112 вибухів. Терористи використали для ударів БПЛА, міномети, АГС, артилерію та гранатомет.
У Миропільській громаді пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна людина зазнала поранень.
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