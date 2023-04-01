На Сумщині за день зафіксовано 46 прильотів внаслідок російських обстрілів
За день, 1 квітня, російські терористи обстріляли території двох громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли Білопільську та Есманську громади Сумщини. Терористи використали для обстрілів САУ, міномети та гранатомети. Загалом зафіксовано 46 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без наслідків.
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