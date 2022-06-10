Про це інформує очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що на території Сумщини відсьогодні змінюються правила продажу алкогольних напоїв у ресторанах та торговельних мережах.

Так, у магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно з 11:00 до 19:00 у будні.

У вихідні, як і раніше, магазини продаватимуть спиртні напої будь-якої міцності у часи своєї роботи.

Водночас у барах, ресторанах та кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11:00 до 21:00.

Також повідомляється, що особам у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

Попередньо нововведення почнуть діяти на всій території Сумщини з 14 червня.

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