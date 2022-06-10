На Сумщині змінили правила реалізації алкоголю
Нововведення почнуть діяти з 14 червня
Про це інформує очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Повідомляється, що на території Сумщини відсьогодні змінюються правила продажу алкогольних напоїв у ресторанах та торговельних мережах.
Так, у магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно з 11:00 до 19:00 у будні.
У вихідні, як і раніше, магазини продаватимуть спиртні напої будь-якої міцності у часи своєї роботи.
Водночас у барах, ресторанах та кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11:00 до 21:00.
Також повідомляється, що особам у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.
Попередньо нововведення почнуть діяти на всій території Сумщини з 14 червня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе