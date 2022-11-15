Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни проводять пропагандистські заходи для вербування підлітків й знищення їх самосвідомості. Так, на тимчасово окупованих територіях активно діє пропагандистський осередок “Юг молодой” (“південь молодий”), який займається організацією дозвілля для підлітків, а по суті є центром вербування", – кажуть у Центрі.

Кістяк руху складають “волонтери” з РФ (активісти молодіжного крила "Єдиної Росії"), але там також є кілька місцевих колаборантів. Рух займається організацією масовки, та організовує лекції серед молоді для російських політиків, блогерів та зірок естради, яких звозить на ТОТ кремль задля пропаганди.

Водночас в Криму серед учнів старших класів організована примусова участь школярів в “патріотичних вишколах” типу "зарніца" та "орлєнок". За фактом це мілітаристична гра, де дітям промивають мізки щодо війни в Україні.

Центр національного спротиву закликає батьків, за можливості, покинути регіон разом з дітьми й не ставати ресурсом для ворога. “Забезпечте своїх дітей майбутнім. Повернемось додому після деокупації території", – закликають у центрі.