На тлі поразки в Україні Путіну потрібна переможна війна, це може бути Грузія чи Вірменія, - грузинський експерт
Росія на тлі поразки в Україні може розв'язати війну на Кавказі, їй потрібна якась геополітична компенсація. Під загрозою може опинитися Грузія чи Вірменія
Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський експерт Вахтанг Маісая.
"На тлі повного провалу в Україні Росії потрібна якась геополітична компенсація і блискавична війна на Кавказі. Серед варіантів - Вірменія чи Грузія, можливо, Азербайджан", - зазначив він.
Маісая наголосив, що у Грузії зростає вплив РФ.
"Є гібридна загроза - економічні зв'язки між країнами зростають. Товарообіг - приблизно $25 млрд. Росія стала третім найбільшим торговим партнером. Також є питання повернення прямих авіарейсів, яке посилить економічну експансію РФ. Ми бачимо економічну складову гібридної війни. Також зростає її інформаційний компонент і починаються питання щодо політичного компонента цієї війни", - сказав експерт.
Він додав, що російські спецслужби посилюють свій вплив навіть на опозицію, не кажучи уже про провладну партію, яка веде з Кремлем геополітичне танго.
"В опозиції теж з'явились проросійськи налаштовані люди. Не виключено, що Росія може почати бойові дії проти Грузії, щоб захопити країну чи хоча б політично узалежнити владу через "тихий" держпереворот і змінити зовнішньополітичний вектор. Такий сценарій я б теж не виключав. На одному із засідань Радбезу РФ Путін ставив питання, що йому потрібна блискавична війна та перемога на Кавказі. Він не називав конкретну країну, але думаю, що Грузія стала б ідеальним вибором", - підсумував Маісая.
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