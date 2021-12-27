На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП: щонайменше п'ятеро постраждалих
Ввечері 26 грудня на 234 кілометрі траси Одеса-Миколаїв в Одеській області зіткнулися мікроавтобус Mercedes та автомобіль BMW, щонайменше п'ятеро зазнали поранень і були доставлені до лікарні
Про це повідомляє поліція Одеської області.
За даними правоохоронців, водій рейсового мікроавтобуса "Mercedes" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем "BMW".
На момент аварії в автобусі перебували 11 пасажирів.
"Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній", - повідомляє одеська поліція.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП.
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