На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП: щонайменше п'ятеро постраждалих

Про це повідомляє поліція Одеської області.



За даними правоохоронців, водій рейсового мікроавтобуса "Mercedes" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем "BMW".



На момент аварії в автобусі перебували 11 пасажирів.



"Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній", - повідомляє одеська поліція.



Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП.



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