На весіллі в Іраку внаслідок пожежі загинули понад 100 людей
Весільна вечірка в Іраку перетворилася на трагедію, коли пожежа спалахнула в будівлі в районі Хамданія в провінції Ніневія. Понад 100 людей загинули, а 150 були поранені внаслідок вогню, який зруйнував будівлю
Про це інформують Al Arabiya та Reuters.
Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив, що підтверджено загибель 113 людей, близько 150 поранені.
Пожежа охопила великий зал для проведення заходів у північно-східному регіоні після того, як під час святкування було запалено феєрверк.
"Ми бачили, як вогонь пульсував, виходячи із залу. Ті, кому вдалося вибратися, а ті, хто не застрягли. Навіть ті, хто вибрався, були зламані", - сказав 34-річний Імад Йохана, який врятувався.
Журналіст Сардар Саттар написав, що пара наречених загинула разом із гостями на їхньому весіллі.
За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу. Згідно з офіційними заявами, федеральна влада Іраку направила машини швидкої допомоги та медичні бригади.
Очевидці на місці розповіли, що будівля загорілася близько 22:45 за місцевим часом і що під час інциденту були присутні сотні людей.
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