На весіллі в Іраку внаслідок пожежі загинули понад 100 людей

Про це інформують Al Arabiya та Reuters.

Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив, що підтверджено загибель 113 людей, близько 150 поранені.

Пожежа охопила великий зал для проведення заходів у північно-східному регіоні після того, як під час святкування було запалено феєрверк.

"Ми бачили, як вогонь пульсував, виходячи із залу. Ті, кому вдалося вибратися, а ті, хто не застрягли. Навіть ті, хто вибрався, були зламані", - сказав 34-річний Імад Йохана, який врятувався.

Журналіст Сардар Саттар написав, що пара наречених загинула разом із гостями на їхньому весіллі.

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу. Згідно з офіційними заявами, федеральна влада Іраку направила машини швидкої допомоги та медичні бригади.

Очевидці на місці розповіли, що будівля загорілася близько 22:45 за місцевим часом і що під час інциденту були присутні сотні людей.