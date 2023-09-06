На відбудову України треба спрямувати арештовані російські гроші, - американські експерти

За словами міністра фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренса Саммерса, відбудова України і створення її потужного економічного потенціалу має відбуватися за рахунок російських активів, які наразі заморожені у країнах Заходу.

"Історія вчить, що важливо виграти не лише війну, а й виграти мир. Ми всі підтримуємо думку щодо важливості перемоги у війні і забезпечення миру, який був би тривалим і зробив би Україну стабільною на довгі роки. Центром виграшу миру є створення економічно потужної і життєздатної України, яка буде тісно зв’язана економічною взаємодією з Європою", - заявив Лоуренс, який є президентом-емеритом і професором економіки Гарвардського університету,

"План Маршалла", на думку економіста, є найбільш успішним планом, який коли-небудь формували Сполучені Штати у своїй зовнішній політиці.

Успіху у безпековому питанні, на думку Лоуренса Саммерса, також неможливо досягти без вливань сотень мільярдів доларів.

"Ресурси для цього мають надходити із заморожених російських активів, і цей процес мусить розпочатись якомога скоріше. Якими є переваги застосування російських ресурсів? Вони є в наявності і в доступній кількості", - зазначив він.

На відбудову України мусять бути спрямовані всі російські активи, які були заарештовані за кордоном: таку думку висловив і помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер.

"Канада вже взяла на себе цю провідну роль – прийняла закон, згідно з яким російські активи, що знаходяться в Канаді, можуть бути використані в цих цілях. США можуть зроби те ж саме. Але найбільше російських грошей у Європі. Тому думаю, американці мусять піти за прикладом Канади і тоді Європа піде за прикладом Канади і США", - сказав він.

За словами Стівена Рейдмейкера, немає жодних сумнівів, що за міжнародним правом Росія відповідає перед Україною за величезну шкоду, завдану в результаті незаконної військової агресії, і мусить відшкодувати відповідні збитки.

Він нагадав, що останнім прикладом колосальної агресії у світі було вторгнення Іраку в Кувейт.

“І Ірак поніс фінансову відповідальність - він за 30 років виплатив компенсацію всім, хто постраждав у Кувейті. Ця компенсація була виплачена з іракських нафтових доходів. Росія є великим експортером нафти і її доходи від нафти також можуть бути джерелом компенсації (Україні – ред.) наступними роками, - вважає експерт.

Стівен Рейдмейкер також зазначив, що за оцінками Світового банку, до лютого 2023 року Росія завдала Україні шкоди на 411 млрд доларів. "Але з цього часу ця сума зросла. Тож в теорії Росія мусить виписати Україні чек принаймні на ці $400 млрд", - зазначив він, визнавши, що навряд держава-агресор піде на такий крок.

Водночас експерт переконаний, що існують правові механізми, які дозволять міжнародній спільноті спрямувати на відновлення України арештовані за кордоном російські активи.

Спеціальна подія Київського безпекового форуму "Про головне: фронт і відновлення" за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках і директора ЦРУ у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса, відбулась 5 вересня і зібрала разом топових американських економістів та українських представників.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.