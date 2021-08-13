На вихідних в Центрі вакцинації в МВЦ знову можна буде зробити щеплення, - КМДА
14 і 15 серпня, в Центрі масової вакцинації населення, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, а також у столичних пунктах щеплення можна буде зробити щеплення від коронавірусу вакцинами CoronaVac і Moderna
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на столичний департамент охорони здоров'я.
Як зазначила глава департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург, за даними Міністерства охорони здоров'я, в кількох регіонах України епідемічні показники вже не відповідають "зеленій зоні", зокрема, в столиці зростають рівень госпіталізацій і "тяжкості" госпіталізованих пацієнтів.
"Якщо ще минулої п'ятниці у стаціонарах пацієнтів у важкому стані (зокрема тих, хто потребує штучної вентиляції легенів) було 49%, то сьогодні - вже 56%", - сказала Гінзбург.
Крім того, наголошується, що Центр вакцинації та пункти щеплення в Києві не працюватимуть 23 і 24 серпня.
"Прищеплюватися можна раніше - 21 і 22 серпня або починаючи з 25-го. Особливо в департаменті охорони здоров'я радять звернути увагу на цю інформацію тим киянам, у яких на 23 і 24 серпня припадає ревакцинація. Кілька днів раніше чи пізніше ніяк не вплинуть на ефективність імунізації", - уточнюють у КМДА.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе