На вихідних в Центрі вакцинації в МВЦ знову можна буде зробити щеплення, - КМДА

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на столичний департамент охорони здоров'я.



Як зазначила глава департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург, за даними Міністерства охорони здоров'я, в кількох регіонах України епідемічні показники вже не відповідають "зеленій зоні", зокрема, в столиці зростають рівень госпіталізацій і "тяжкості" госпіталізованих пацієнтів.



"Якщо ще минулої п'ятниці у стаціонарах пацієнтів у важкому стані (зокрема тих, хто потребує штучної вентиляції легенів) було 49%, то сьогодні - вже 56%", - сказала Гінзбург.



Крім того, наголошується, що Центр вакцинації та пункти щеплення в Києві не працюватимуть 23 і 24 серпня.



"Прищеплюватися можна раніше - 21 і 22 серпня або починаючи з 25-го. Особливо в департаменті охорони здоров'я радять звернути увагу на цю інформацію тим киянам, у яких на 23 і 24 серпня припадає ревакцинація. Кілька днів раніше чи пізніше ніяк не вплинуть на ефективність імунізації", - уточнюють у КМДА.

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