На Вінниччині лікарі й турагенти продавали фейкові COVID-сертифікати по €250

Про це повідомляють у пресцентрі МВС.

Підробкою документів займалися медпрацівники двох лікарень Вінницької області, працівники турфірм і посередники. Протягом кількох місяців поліцейські документували їхню злочинну діяльність та здійснювали контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

Посередники шукали охочих отримати фейкові сертифікати, які б відображалися в додатку "Дія". Оголошення про послуги зловмисники розміщували в закритих групах в месенджерах. За один підроблений сертифікат шахраї просили €250.



Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, банківські картки й телефони з доказами злочину.



Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Шахраям загрожує ув'язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



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