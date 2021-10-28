На Вінниччині по 250 євро продавали підробні COVID-сертифікати, які відображались у "Дії": до схеми причетні медики

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Вінницькій області.



Схему продажу підробок із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я налагодив вінницький підприємець за сприяння медпрацівників. Він розрекламував свої "послуги" в закритих групах месенджерів, до яких входили близько 3 тис. учасників. Медичним працівникам, які діяли з ним у змові, зловмисник постачав клієнтів. У підсумку невакциновані громадяни отримували електронні COVID-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія".



Для документування злочинної діяльності поліцейські здійснили контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.



27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у Хмельницькому та підприємця у Вінниці вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.



Слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам підозр за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).



Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.



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