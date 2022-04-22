На Вінниччині скоротили час комендантської години

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Facebook.

"Комендантська година на Вінниччині змінена. Відзавтра, 23 квітня, запроваджено новий час комендантської години - з 23:00 до 5:00", - написав Борзов.

До цього комендантська година діяла з 22:00 до 6-ї ранку.



