На війні з РФ загинув чеський доброволець
Під час боїв проти російської армії на Донбасі загинув доброволець - громадянин Чехії
Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, передає ЄП.
"Можу підтвердити, що в Донецькій області загинув громадянин Чехії. Зараз міністерство з’ясовує обставини. Завтра його тіло мають перевезти до Харківської області", – заявив він.
Згідно з інформацією, загинув чоловік із Тршебича, відомий як "Іспанець". Кілька місяців тому він став добровольцем. Місцеве телебачення повідомило, що чоловік загинув від попадання мінометної гранати.
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