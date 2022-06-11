Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, передає ЄП.

"Можу підтвердити, що в Донецькій області загинув громадянин Чехії. Зараз міністерство з’ясовує обставини. Завтра його тіло мають перевезти до Харківської області", – заявив він.

Згідно з інформацією, загинув чоловік із Тршебича, відомий як "Іспанець". Кілька місяців тому він став добровольцем. Місцеве телебачення повідомило, що чоловік загинув від попадання мінометної гранати.