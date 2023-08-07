На війні загинув нардеп IV скликання Сергій Слабенко
На Запорізькому напрямку у війні з Росією загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко
Про це повідомляє Верховна Рада.
"У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво й працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким", - написали у повідомленні.
Довідка
Сергій Слабенко народився у Луцьку у 1965 році. Він закінчив Курганське вище військово-політичне авіаційне училище, Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва, а також МАУП, отримавши кваліфікації вчителя історії та суспільствознавства, економіста і юриста.
У 1983 році почав працювати у Луцькому тарно-бондарному комбінаті, пізніше був призваний на військову службу до лав Збройних сил СРСР.
З 2002 по 2006 рік Сергій Слабенко обіймав посаду народного депутата України та очолював підкомітет, який відповідав за справи судів, судочинства та судово-правової реформи в Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики. Це відповідало складу Верховної Ради України 4-го скликання.
Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
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