На в'їзді до Одеси затримали співорганізаторку псевдовиборів з "ДНР"
На Одещині прикордонники затримали уродженку Донеччини та співорганізаторку псевдовиборів "голови ДНР"
Про це повідомила Держприкордонслужба.
"На одному з блокпостів прикордонники зупинили автівку сімейної пари, що рухалась на в’їзд в Одесу.
Під час перевірки їх документів спрацювала одна з баз даних. Зокрема, з’ясувалося, що 57- річна жінка свідомо брала участь в спробах легалізації "ДНР"/"ЛНР" шляхом організації псевдовиборів голови "ДНР"", - наголосили в ДПСУ.
Крім того, уродженка Донеччини раніше перетинала кордон через закриті пункти пропуску, на тимчасово окупованій Росією території.
Жінку передали поліцейським для перевірки та встановлення обставин порушення законів.
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