Про це повідомила Держприкордонслужба.

"На одному з блокпостів прикордонники зупинили автівку сімейної пари, що рухалась на в’їзд в Одесу.

Під час перевірки їх документів спрацювала одна з баз даних. Зокрема, з’ясувалося, що 57- річна жінка свідомо брала участь в спробах легалізації "ДНР"/"ЛНР" шляхом організації псевдовиборів голови "ДНР"", - наголосили в ДПСУ.

Крім того, уродженка Донеччини раніше перетинала кордон через закриті пункти пропуску, на тимчасово окупованій Росією території.

Жінку передали поліцейським для перевірки та встановлення обставин порушення законів.

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