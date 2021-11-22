На Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



"Близько 21:00, вчора (21 листопада. - ред), до поліції надійшло повідомлення про вчинення самогубства 78-річним жителем Львівської області. Чоловік вистрибнув із четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування, він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що під час поверхневого огляду слідів насильства виявлено не було, тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.



Місцеве інформагенство "Волинські новини" повідомляє, посилаючись на слова головлікаря обласної лікарні Олександра Дударя, що трагедія сталася після телефонної розмови загиблого з дочкою. Наступного дня чоловіка мали виписувати з медзакладу.

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