На Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні
У неділю, 21 листопада, у лікарні в селі Боголюби Волинської області пацієнт загинув, вистрибнувши з вікна
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
"Близько 21:00, вчора (21 листопада. - ред), до поліції надійшло повідомлення про вчинення самогубства 78-річним жителем Львівської області. Чоловік вистрибнув із четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування, він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що під час поверхневого огляду слідів насильства виявлено не було, тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.
Місцеве інформагенство "Волинські новини" повідомляє, посилаючись на слова головлікаря обласної лікарні Олександра Дударя, що трагедія сталася після телефонної розмови загиблого з дочкою. Наступного дня чоловіка мали виписувати з медзакладу.
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