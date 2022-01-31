На Закарпатті посилять карантин через збільшення COVID-випадків
Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила владі Закарпаття посилити карантин через рекордні показники захворюваності на COVID-19 в регіоні
Про це йдеться на сайті Закарпатської ОДА.
Голова ОДА Віктор Микита зазначив, що в регіоні складається критична ситуація з коронавірусом, і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.
"Статистика вражає: на 81% збільшилася тижнева кількість нових хворих, число осіб з підтвердженим COVID-19 протягом трьох днів поспіль досягало понад 800, що є абсолютним рекордом для нашого краю загалом з початку пандемії", - зауважив він.
Так, обласна комісія з ТЕБ і НС доручила перевести всі масові заходи в режим інтернет-стрімінгу, скасувати всі наради або максимально перевести їх в режим телефонних або відеоконференцій.
У свою чергу, районним державним адміністраціям та місцевим виконкомам рекомендували заборонити прийом людей без сертифікатів вакцинації від COVID.
- Нагадаємо, Закарпатська область знаходиться в "помаранчевій" зоні, де місцева влада може на свій розсуд посилювати карантин.
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