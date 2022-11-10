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На Запоріжжі окупанти намагаються залучити мирних жителів до побудови військових укріплень

10 листопада, 2022 четвер
19:05
війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

Російська армія нарощує інженерні споруди поблизу позицій на тимчасово окупованій Запорізької області. До цього рашисти намагаються залучити мирних жителів

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення", - пише пресслужба.

Російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також продовжують будувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

10 листопада рашисти гатили по населених пунктах Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі.

Загарбники вели вогонь на:

Сіверському напрямку – з мінометів поблизу Грем’яча Чернігівської області;

Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, поблизу населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Мар’їнки, Парасковіївки та Новомихайлівки;

Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, поблизу населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

Південнобузькому напрямку – обстрілів зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

  • У ранковому зверненні повідомлялося, що ЗСУ відбили атаки противники в районах 12 населених пунктів України. Проте ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
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