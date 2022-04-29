На Запоріжжі окупанти прикриваються цивільними, агітують підприємців торгувати товарами з окупованого Криму та вводити "рубльову зону"
Російські війська продовжують обстрілювати міста Запорізької області, використовують місцевих жителів як живий щит і змушують вводити "рублеву зону"
Про це у telegram повідомила Запорізької ОВА.
Зазначається, що жителі Василівки кажуть, що в місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються в житлових кварталах, щоб ховатися за цивільними і використовувати їх як живий щит.
Також окупанти роздають гуманітарну допомогу і медикаменти тільки тим, хто їх підтримує і сприяє їхній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.
В ОВА наголошують, що ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.
Під обстрілами знаходяться Оріхів і Гуляйполе, а також населені пункти навколо.
У свою чергу у селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.
"Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити "рубльову зону", - йдеться в повідомленні.
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