На Запоріжжі окупанти зомбують дітей у школах, бібліотеках і навіть дитсадках, - мер Мелітополя
Російські терористи активно зомбують українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники вчиняють, мабуть найстрашніший злочин: зомбують дітей своєю вбивчою ідеологією. Рашисти посилюють промивку мізків дітям в надії зробити з українців "граждан" своєї недодержави. Проте хай навіть не мріють - наші діти були, є і будуть українцями!", - наголосив Федоров.
На Запоріжжі у бібліотеках вилучають книжки з реальною історією України, натомість окупанти завозять свої "ідеологічно правильні".
В дитсадках росіяни проводять бесіди про "велич РФ"; в школах - "уроки о важном", які виправдовують напад на Україну; cтудентів спонукають до участі в мілітарній Юнармії, яка виховує майбутніх солдатів для Росії.
"В школах створюють черговий "путлєрюгенд": первинні органи всеросійського руху "Движение первых", яке курирує особисто Путін і яке навіть на Росії називають "новою піонерією", - додав Федоров.
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