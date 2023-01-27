На Запоріжжі окупанти зомбують дітей у школах, бібліотеках і навіть дитсадках, - мер Мелітополя

Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники вчиняють, мабуть найстрашніший злочин: зомбують дітей своєю вбивчою ідеологією. Рашисти посилюють промивку мізків дітям в надії зробити з українців "граждан" своєї недодержави. Проте хай навіть не мріють - наші діти були, є і будуть українцями!", - наголосив Федоров.

На Запоріжжі у бібліотеках вилучають книжки з реальною історією України, натомість окупанти завозять свої "ідеологічно правильні".

В дитсадках росіяни проводять бесіди про "велич РФ"; в школах - "уроки о важном", які виправдовують напад на Україну; cтудентів спонукають до участі в мілітарній Юнармії, яка виховує майбутніх солдатів для Росії.

"В школах створюють черговий "путлєрюгенд": первинні органи всеросійського руху "Движение первых", яке курирує особисто Путін і яке навіть на Росії називають "новою піонерією", - додав Федоров.

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