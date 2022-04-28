На Запоріжжі тривають локальні бої по всій лінії зіткнення, – ОВА
Окупанти 27 квітня продовжили спроби просунутися на схід від Гуляйполя і заволодіти Великою Новосілкою, а також покращити тактичне становище своєї армії у напрямку Запоріжжя
Про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram.
"На Запоріжжі тривають локальні бої по всій лінії зіткнення. Російські війська продовжують спроби просунутись на схід від Гуляйполя та заволодіти Великою Новосілкою і покращити тактичне положення своєї армії в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, відходять із втратами. Щобільше, у районі Гуляйполя полк "Азов" узяв у полон кілька мобілізованих із псевдореспублік Донбасу", – розповідають в ОВА.
Водночас мешканці тимчасово окупованої Василівки вдень повідомляли про артилерійські обстріли. Звуки доносилися від залізничного вокзалу та в одному з житлових кварталів міста. Зберігається у Василівці і проблема постійного тиску окупантів на представників місцевої влади з примусом скласти повноваження шляхом написання заяв.
Також стало відомо, що у тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти оглядають оселі місцевих жителів у пошуках представників силових та правоохоронних структур України. Крім того, загарбники здійснюють перепис населення: пересування без документів, що засвідчують особу, росіяни забороняють.
За повідомленнями правозахисної організації "Репортери без кордонів", у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів. Вони також вилучають техніку у працівників засобів масової інформації та беруть у заручники тих, хто відмовляється співпрацювати.
- 27 квітня стало також відомо, що прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату, який очолив окупаційну владу в тимчасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі.
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