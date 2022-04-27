Очолив окупаційну владу в Енергодарі: місцевому депутату оголосили про підозру в співпраці з росіянами

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



За інформацією слідства, наприкінці березня 2022 року, під час тимчасової окупації Енергодара, місцевий депутат жобровільно обійнав посаду в незаконно створених росіянами органах влади.



"Про своє призначення "главой общественного совета самоорганизации города Энергодар" підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет. Наразі "посадовець" активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій", - зауважили в ОГПУ.



Запорізька обласна прокуратура повідомила депутатові про підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше на Луганщині ексдепутату райради повідомили про підозру у співпраці з окупантами.

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