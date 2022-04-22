На Луганщині ексдепутату райради повідомили про підозру у співпраці з окупантами
Прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі ексдепутату Щастинської райради, який добровільно став тимчасовим головою адміністрації Новоайдарського району "ЛНР"
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому депутату Щастинської районної ради Луганської області у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - ідеться в заяві.
За інформацією слідства, у березні 2022 року колишній депутат пішов на співпрацю з окупантами й найманцями "ЛНР". Підозрюваний добровільно став виконувачем обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району "ЛНР".
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
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