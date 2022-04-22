English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщині ексдепутату райради повідомили про підозру у співпраці з окупантами

На Луганщині ексдепутату райради повідомили про підозру у співпраці з окупантами

22 квітня, 2022 п'ятниця
12:25
війна з Росією підозра у співпраці з окупантами

Прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі ексдепутату Щастинської райради, який добровільно став тимчасовим головою адміністрації Новоайдарського району "ЛНР"

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому депутату Щастинської районної ради Луганської області у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - ідеться в заяві.

За інформацією слідства, у березні 2022 року колишній депутат пішов на співпрацю з окупантами й найманцями "ЛНР". Підозрюваний добровільно став виконувачем обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району "ЛНР".

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

  • Нагадаємо, раніше оголосили підозру депутату Херсонської міськради, який налагоджував побут окупантів і повідомляв їм інформацію про ЗСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Кримінал
Луганщина
депутат
окупанти
"ЛНР"
Нацполіція
підозра
колабораціонізм
райрада
Офіс генпрокурора
Читайте також:
окупанти
21 квітня, 2022 четвер
Окупанти змушують жителів на Миколаївщині обирати нову місцеву владу, лояльну до загарбників, – ОК "Південь"
Мевлют Чавушоглу
21 квітня, 2022 четвер
Деякі країни НАТО хочуть продовження війни в Україні, – голова МЗС Туреччини
тероборона
21 квітня, 2022 четвер
На звільнених від окупантів територіях добровольців ТрО закликають передати зброю на зберігання, - командувач ТрО Галушкін
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.73
    Купівля 30.73
    Продаж 32
  • EUR
    Купівля 33.17
    Продаж 34.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 квітня
21:13
Офіс генпрокурора
На Харківщині знайшли спалені тіла двох закатованих окупантами людей: прокуратура почала досудове розслідування
21:07
теніс
Ще один великий тенісний турнір хоче відсторонити від участі спортсменів з Росії та Білорусі
20:57
крейсер "Москва"
Міноборони України внесло затонулий крейсер "Москва" до списку підводної культурної спадщини України
20:57
На околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, де може бути поховано до 1 тис. убитих окупантами людей, - міськрада
20:55
Буча геноцид труп
Це стратегія їхнього головнокомандувача: Венедіктова заявила, що РФ заздалегідь планувала вбивати та катувати українців
20:39
пожежа в Корольово
Третя пожежа на стратегічних об'єктах за два дні. У Підмосков'ї горіла "космічна столиця" РФ
20:38
Херсонська область
Україна поставила Росії ультиматум: якщо окупанти проведуть на Херсонщині "референдум", то переговорам - кінець, - ЗМІ
20:37
Володимир Мединський
У Москві, попри твердження Лаврова, підтвердили продовження переговорів з Україною
20:28
вертоліт Алігатор
Нацгвардія показала відео збиття в Запорізькій області російського гвинтокрила К-52
20:22
Олаф Шольц
Шольц виправдовує відмову Німеччини постачати в Україну танки загрозою ядерної війни, - Der Spiegel
20:20
Ігри нескорених-2022
Ігри нескорених: Україна з 16 медалями завершила виступи на змаганнях
20:06
Володимир Путін
Байки про "неонацистів", Леніна й "героїчні перемоги": у ЦПД розповіли, як РФ здійснює інформблокаду своїх громадян за прикладом Північної Кореї
19:57
Давід Нерес
"Ювентус" може замінити зіркового аргентинця футболістом "Шахтаря"
19:48
ЛНР
12 громадян України погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією "ЛНР" - їм повідомлено про підозру у колабораціонізмі
19:40
Антоніу Гутерріш
Путін погодився зустрітись з Генсеком ООН 26 квітня, - Пєсков
19:40
Росіяни обстріляли селище Коротич на Харківщині: одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, - Офіс генпрокурора
19:35
Держдума РФ
У Держдумі РФ заговорили про визнання незалежності "ПМР" в Молдові
19:29
ЗСУ
Окупанти посилили угруповання на Запорізькому напрямку, проте одна з БТГ росіян втратила боєздатність, – Генштаб ЗСУ
19:16
марка
"Русскій воєнний корабль...ВСЬО!": Укрпошта у травні презентує нові марки й купони про війну
19:11
"Динамо" - "Баварія"
Футболістам "Динамо" дозволили приїхати у збірну України на два дні пізніше, - ЗМІ
19:01
Два снаряди влучили у будинок: дядько співачки Могилевської загинув у Маріуполі
18:55
Еммануель Макрон
Франція ще цього місяця передасть Україні самохідні гаубиці CAESAR, - Макрон
18:49
Олаф Шольц
Основне завдання НАТО - уникнути прямої конфронтації із Росією, - Шольц
18:43
Ф’юрі – Вайт
Ф’юрі – Вайт: боксери зважились і провели дуель поглядів. Відео
18:31
Великдень
Жителів Дніпропетровщини просять не йти до храмів на Великдень
18:23
Сергій Стороженко
Треба вводити смертну кару. Військовим РФ – розстріл, колаборантам – повішання, - керівник "Металіста 1925"
18:04
Маріуполь
"Але й в найглибші підвали світло повернеться знов". Вакарчук присвятив нову пісню захисникам Маріуполя
17:59
комендантська година
На Вінниччині скоротили час комендантської години
17:57
марка Русский военный корабль
Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ
17:49
Данило Лубківський
Україна неминуче повинна стати членом НАТО, — дипломат Данило Лубківський
17:48
Леонід Кучук, ФК "Рух"
Прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, - білоруський тренер "Руху" Кучук
17:43
вугілля корабель
Нідерланди до кінця року планують повністю відмовитися від російських газу та вугілля
17:39
окупанти танк
Армія РФ завершує визначення точок для основного удару на Донбасі, - Міноборони
17:33
Олександр Усик
Промоутер заговорив про бій Усика з найкращим боксером світу
17:27
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Окупанти продовжують масовано обстрілюють міста на Донеччині, є поранені, – голова ОВА
17:23
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
Очільника Нововоронцовської ОТГ на Херсонщині визволили із російського полону
17:16
Михайло Мудрик
У червні збірна гратиме за Україну і ЗСУ, - футболіст "Шахтаря" Мудрик про вирішальні матчі відбору на ЧС
17:14
Ексклюзив
Азовсталь
Не атакувати Азовсталь - це маніпуляція Путіна, - співкомандир полку ССО "Азов Київ"
17:12
Еспресо Прямий 5 канал
Відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу: колективи відповіли на критику Данілова та готові до участі у всеукраїнському марафоні
17:08
Ексклюзив
Нефьодов
Вагомо, щоб процес відновлення після війни був синхронізований з вступом України до ЄС, — керівник проєктів Київської школи економіки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV