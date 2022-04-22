На Луганщині ексдепутату райради повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому депутату Щастинської районної ради Луганської області у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - ідеться в заяві.



За інформацією слідства, у березні 2022 року колишній депутат пішов на співпрацю з окупантами й найманцями "ЛНР". Підозрюваний добровільно став виконувачем обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району "ЛНР".



Досудове розслідування проводить слідчий відділ Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, раніше оголосили підозру депутату Херсонської міськради, який налагоджував побут окупантів і повідомляв їм інформацію про ЗСУ.

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