Налагоджував побут окупантів і повідомляв їм дані про ЗСУ: депутату Херсонської міськради оголосили підозру

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури депутату Херсонської міськради від політичної партії "Нам тут жити" повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою", - зазначили в ОГПУ.



Підозрюваний перейшов на бік росіян. Маючи доступ до відповідних документів, він збирав і передавав російському куратору інформацію про проукраїнських політичних діячів, активістів, правоохронців, учасників війни на Сході України й інші відомості.



Крім того, депутат закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення російських військових і сприяв ремонту їхньої техніки. З метою дискредитації влади України він брав участь у створенні проросійськими медіа пропаганди для приходу "руського миру" на Херсонщину.



Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Херсонській області.

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