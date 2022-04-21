Налагоджував побут окупантів і повідомляв їм дані про ЗСУ: депутату Херсонської міськради оголосили підозру
Офіс генпрокурора оголосив підозру депутату Херсонської міськради, який налагоджував побут окупантів і повідомляв їм інформацію про ЗСУ, проукраїнських активістів і правоохронців
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури депутату Херсонської міськради від політичної партії "Нам тут жити" повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою", - зазначили в ОГПУ.
Підозрюваний перейшов на бік росіян. Маючи доступ до відповідних документів, він збирав і передавав російському куратору інформацію про проукраїнських політичних діячів, активістів, правоохронців, учасників війни на Сході України й інші відомості.
Крім того, депутат закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення російських військових і сприяв ремонту їхньої техніки. З метою дискредитації влади України він брав участь у створенні проросійськими медіа пропаганди для приходу "руського миру" на Херсонщину.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Херсонській області.
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