Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом

На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом

7 березня, 2022 понедiлок
22:27
війна з Росією Запорізька АЕС

Росія хоче створити фейк, щоб переконати світ у тому, що ситуація на Запорізькій АЕС нібито безпечна

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що також заплановані зйомки працівників станції.

"Звісно ж – під дулом автомата та з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців  Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки", - заявили у Енергоатомі.

Там зазначили, що станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок.

"Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів. Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі", - йдеться у повідомленні.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорізька АЕС
Енергоатом
Читайте також:
окупанти на Донбасі
4 березня, 2022 п'ятниця
Резервів армії РФ лишилося до неділі, - розслідувач Bellingcat
6 березня, 2022 неділя
Росіяни готують другу хвилю широкомасштабного наступу на територію України, до якої треба бути готовими і згуртованими, – Данілов
Путін
4 березня, 2022 п'ятниця
Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, - Данілов
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 березня
23:51
Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії
23:47
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба повідомив дату зустрічі з Лавровим
23:34
вшанування України у Празі
"Друг Путіна" Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Чехії
23:32
СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ
23:12
Росіяни оголосили про введення "режиму тиші" 8 березня для евакуації мирних жителів з п'яти українських міст
23:11
Іноземний легіон
Добровольці Інтернаціонального легіону вже на лінії вогню. Фото
23:02
Адідас
Adidas призупиняє роботу магазинів у Росії
22:56
Андрій Шевченко
Шевченко на італійському телебаченні емоційно розповів про безчинства росіян. Відео
22:47
Страх того, що Росія може пригрозити якоюсь операцією, переважає: підписанти Будапештського меморандуму ігнорують прохання закрити небо над Україною, - Верещук
22:31
ФІФА дозволила легіонерам розривати контракти з російськими клубами в односторонньому порядку
22:16
Morgan Stanley
У венесуельському стилі. Morgan Stanley назвав дату ймовірного дефолту Росії
22:01
Зеленського нагородили медаллю Свободи Рейгана
21:51
Ганна Маляр
Якщо ми зупиняємо другу армію у світі, то ми - перші, - заступниця міністра оборони України. Відео
21:43
Запитали позицію священників УПЦ МП про війну в Україні: у Києво-Печерській лаврі напали на журналістів
21:41
Російські літаки завдали авіаудари по двох нафтобазах на Житомирщині
21:34
Лавров
Лавров: РФ розпочала "військову операцію" в Україні, щоб запобігти війні
21:32
збили російський літак
Українська ППО збила два російські літаки над Києвом
21:29
Anex Tour
Один з найбільших туроператорів Росії скасовує тури за кордон
21:20
Ексклюзив
Юріс Юраш
"Упевнений: у НАТО знайдуть рішення, як закрити небо", - латвійський депутат
21:15
Володимир Лісін
"Трагедія, яку важко виправдати": ще один російський олігарх виступив проти війни з Україною
21:02
Росія задіяла майже 100% бойової потужності, яку стягнула до кордонів України, - Міноборони США
20:50
маршрут російського військового корабля
Відправив за маршрутом російського військового корабля: заступник голови Харківської ОВА показав переписку, де окупанти пропонують йому здатися
20:37
У Миколаєві росіяни влучили ракетою в казарму, загинуло 8 українських військових, 19 – поранено, - голова ОВА
20:30
біженці
З початку вторгнення РФ в Україну до Європи виїхало понад 1,7 млн українських біженців, - ООН
20:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Є вказівка з Москви не давати гуманітарних коридорів, щоб потім вимученим людям пропонувати евакуацію в Росію, – радник міністра МВС
20:05
ЄС
ЄС погодився розглянути заявку України на вступ
20:03
провідники-хабарники
Сили безпеки УЗ затримали двох провідників, які вимагали по 1500 грн за проїзд в евакуаційних потягах
19:57
Михайло Подоляк
Невеликі позитивні зрушення щодо гуманітарних коридорів, проте інтенсивні консультації будуть продовжені, - Подоляк про результати третього раунду переговорів із РФ
19:53
Окупанти РФ мають пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні
19:37
Щоб світ знав правду про злочини Росії: британські волонтери передали 206-му батальйону тероборони передавач Starlink
19:33
Кулеба
Київ підтримав ініціативу зі створення трибуналу для розгляду злочинів РФ проти України
19:29
Порошенко
Порошенко біля зруйнованого будинку у Василькові закликав союзників закрити небо над Україною
19:21
На Франківщині впіймали зрадницю, яка зливала дані про військовий аеродром
19:11
біженці з України
У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони
19:10
Шмигаль
ОВА та Нацполіції дозволили контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
19:06
ворожа техніка
Росія втратила до половини особового складу під Конотопом та Охтиркою, - Генштаб ЗСУ
18:59
солдат сша
Латвія попросила постійної присутності військових США через вторгнення РФ в Україну
18:45
ЧАЕС
Військові РФ порушують вимоги радіаційної безпеки на захопленій ЧАЕС, - Денісова
18:43
паніка
Що робити, якщо охопила паніка в укритті. Поради від психолога
18:41
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що ЄС наразі не зможе відмовитися від російського газу та нафти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV