На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом
Росія хоче створити фейк, щоб переконати світ у тому, що ситуація на Запорізькій АЕС нібито безпечна
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що також заплановані зйомки працівників станції.
"Звісно ж – під дулом автомата та з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки", - заявили у Енергоатомі.
Там зазначили, що станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок.
"Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів. Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі", - йдеться у повідомленні.
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