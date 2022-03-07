На Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті, - Енергоатом

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.



"На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що також заплановані зйомки працівників станції.



"Звісно ж – під дулом автомата та з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки", - заявили у Енергоатомі.



Там зазначили, що станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок.



"Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів. Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі", - йдеться у повідомленні.



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