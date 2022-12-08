На Житомирщині подружжя підірвалось на ворожій міні, 8 дітей лишились сиротами

Про це повідомили у пресцентрі головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Подія сталась в Олевській громаді, повідомлення про вибух надійшло о 15:00.

За інформацією поліції, місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із села Сущан у напрямку села Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Сиротами залишились 8 неповнолітніх дітей, наразі вони під наглядом родичів.

Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людей.

На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.

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