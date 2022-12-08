На Житомирщині подружжя підірвалось на ворожій міні, 8 дітей лишились сиротами
На Житомирщині, 7 грудня, автомобіль з місцевим подружжям підірвався на міні, чоловік та жінка загинули, 8 неповнолітніх дітей лишились сиротами
Про це повідомили у пресцентрі головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Подія сталась в Олевській громаді, повідомлення про вибух надійшло о 15:00.
За інформацією поліції, місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із села Сущан у напрямку села Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.
Сиротами залишились 8 неповнолітніх дітей, наразі вони під наглядом родичів.
Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людей.
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