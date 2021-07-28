НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд заарештувати Януковича і його сина

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.



Як йдеться у повідомлені, вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.



Зазначається, що Віктора Януковича і його сина підозрюють у справі про Межигір'я в привласненні майна і відмиванні отриманих злочинним шляхом доходів.



"НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів", - зазначили в Бюро.

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