Набути статус колектора виявили бажання 64 компанії, - НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.



У пресслужбі нагадали, що 13 серпня сплив місячний стро подання документів для реєстрації юридичних осіб, що мали намір набути статус колекторської компанії. Йдеться про компанії, які на день введення в дію закону про захист боржників від тиску колекторів здійснювали діяльність з врегулювання простроченої заборгованості і мали намір її продовжувати.



"Так, пакети документів подали 64 компаній-заявників, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензії на надання фінансових послуг", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що регулятор має 30 робочих днів для розгляду кожного пакету документів. За результатами їх розгляду обов'язково буде повідомлено кожного заявника про успішну реєстрацію або відмову у реєстрації.



В НБУ також нагадали, що здійснювати колекторську діяльність зможуть лише ті компанії, які подали документи і будуть внесені у реєстр.



Інформація з реєстру буде розміщена на сайті НБУ, а доступ до неї буде цілодобовим і безоплатним. Користуючись цією інформацією кредитодавці і споживачі фінансових послуг зможуть перевірити відомості про колекторську компанію.



При цьому у разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня цього року, кредитодавець має достроково розірвати договір з такою компанією.



У пресслужбі також зазначили, що компанії, які мають намір почати здійснювати колекторську діяльність, не обмежені у строках подання документів для набуття статусу колекторської компанії.

Нагадаємо, в Україні 14 квітня набрав чинності закон, який зобов'язує колекторів дотримуватися етичної поведінки з боржниками.