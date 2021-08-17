Набути статус колектора виявили бажання 64 компанії, - НБУ
Національний банк України (НБУ) отримав документи для набуття статусу колектора від 64 компаній
Про це повідомила пресслужба НБУ.
У пресслужбі нагадали, що 13 серпня сплив місячний стро подання документів для реєстрації юридичних осіб, що мали намір набути статус колекторської компанії. Йдеться про компанії, які на день введення в дію закону про захист боржників від тиску колекторів здійснювали діяльність з врегулювання простроченої заборгованості і мали намір її продовжувати.
"Так, пакети документів подали 64 компаній-заявників, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензії на надання фінансових послуг", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що регулятор має 30 робочих днів для розгляду кожного пакету документів. За результатами їх розгляду обов'язково буде повідомлено кожного заявника про успішну реєстрацію або відмову у реєстрації.
В НБУ також нагадали, що здійснювати колекторську діяльність зможуть лише ті компанії, які подали документи і будуть внесені у реєстр.
Інформація з реєстру буде розміщена на сайті НБУ, а доступ до неї буде цілодобовим і безоплатним. Користуючись цією інформацією кредитодавці і споживачі фінансових послуг зможуть перевірити відомості про колекторську компанію.
При цьому у разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня цього року, кредитодавець має достроково розірвати договір з такою компанією.
У пресслужбі також зазначили, що компанії, які мають намір почати здійснювати колекторську діяльність, не обмежені у строках подання документів для набуття статусу колекторської компанії.
- Нагадаємо, в Україні 14 квітня набрав чинності закон, який зобов'язує колекторів дотримуватися етичної поведінки з боржниками.
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