"Начальство послало": художник Поярков заявив, що до нього приїхала поліція через напис "ЗЕЛЯ Х**ЛО" на паркані
Художник Сергій Поярков заявив, що через напис "ЗЕЛЯ Х**ЛО", який він зробив на власному паркані, до нього приїхала поліція
Про це Поярков повідомив у Facebook.
"Пів години назад до нас приїхала поліція. Кажуть начальство послало, бо у мене тут є "заборонені надписи" (я виклав ролік де я написав ЗЕЛЯ Х#ЙЛО на ВЛАСНОМУ ПАРКАНІ в підтримку ветерана, якого незаконно судять у Чернігові)", - написав Поярков.
За словами художника, після його вимоги до поліцейських запросити керівництво правоохоронці пішли.
"Я їм кажу, то кличте тоді свє керівницттво, зараз буде телебачення, адвокати, активісти, ветерани, готуйтесь публічно пояснювати де ви бачили в нашому законодавстві таке дебільне формулювання як "заборонені надписи", ким, коли і де заборонені. Конституцію будете у мене до ранку вчити. Втекли тихенько", - розповів Поярков.
Напис на власному паркані Поярков зробив на підтримку керівника чернігівського осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судять за звинуваченням у хуліганстві через напис на паркані "Зеля - х**ло.
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