Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі - Яценюк
“Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Тому що це рішення набагато більше, ніж просто про Україну. Це рішення про ЄС і взагалі про майбутнє демократії в світі”, - підкреслив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ
“Зараз для Європейського Союзу треба усвідомити одну ключову річ – рішучість у прийнятті рішень. Історичні рішення приводять або до перемог, або до поразок. Були історичні рішення, які привели до поразок: це низка рішень 1939 року, це рішення відмовити Україні щодо надання Плану дій щодо членства в НАТО”, - підкреслив він.
Арсеній Яценюк наголосив, що якби ПДЧ був підписаний, з високою вірогідністю Росія не напала б на Україну: “Я можу з високою вірогідністю сказати, що нашим західним партнерам не треба було б сьогодні витрачати неймовірні кошти на підтримку України і на підтримку власних військових бюджетів. Я можу з високою вірогідністю сказати, що путінська диктатура тоді би не отримала перемогу”.
“Для мене очевидно, що іншого історичного рішення, переможного рішення, ніж надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, просто бути не може”, - наголосив він.
“За інших обставин такі диктатори, як Путін, а Путін не один у світі, будуть далі проводити антидемократичну політику. І тоді ЄС буде сам стояти перед загрозою власного існування. А розширення Європейського Союзу за рахунок України – це його посилення, укріплення і це посилення світової демократії. Тому іншого рішення бути не може”, - підкреслив Арсеній Яценюк.
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