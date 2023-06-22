"Надішліть мені адресу": Цукерберг прийняв виклик Маска побитися в клітці
Бізнесмен Ілон Маск у Тwitter запросив Марка Цукерберга, засновника Meta, побитися у клітці - власник Facebook погодився на бій
Про це пише ВВС.
Ілон Маск опублікував у twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою.
"Октагон у Вегасі", - написав у відповідь власник Тwitter.
Видання пояснює, що Октагон - це спортивна зона, яка використовується для поєдинків Ultimate Fighting Championship (UFC) у Лас-Вегасі.
Ілон Маск також зазначив, що має "особливу техніку бою" під назвою "Морж".
"У ній я просто лежу на противнику та нічого не роблю", - пояснив бізнесмен, додавши відео з тваринкою до коментаря.
Окрім того, 52-річний бізнесмен поділився, що його єдине фізичне тренування - "піднімати дітей та підкидати їх у повітря", на відміну від Цукерберга, який займається змішаними бойовими мистецтвами та джиу-джитсу.
"Ця історія говорить сама за себе", - прокоментував ситуацію, що склалася, представник Meta. Представники Тwitter наразі на ситуацію не відреагували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе