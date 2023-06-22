Про це пише ВВС.

Ілон Маск опублікував у twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою.

"Октагон у Вегасі", - написав у відповідь власник Тwitter.

Видання пояснює, що Октагон - це спортивна зона, яка використовується для поєдинків Ultimate Fighting Championship (UFC) у Лас-Вегасі.

Ілон Маск також зазначив, що має "особливу техніку бою" під назвою "Морж".

"У ній я просто лежу на противнику та нічого не роблю", - пояснив бізнесмен, додавши відео з тваринкою до коментаря.

Окрім того, 52-річний бізнесмен поділився, що його єдине фізичне тренування - "піднімати дітей та підкидати їх у повітря", на відміну від Цукерберга, який займається змішаними бойовими мистецтвами та джиу-джитсу.

"Ця історія говорить сама за себе", - прокоментував ситуацію, що склалася, представник Meta. Представники Тwitter наразі на ситуацію не відреагували.