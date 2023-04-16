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Війна з Росією: хроніка
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Надвечір Великодня Росія авіабомбами обстріляла Чернігівщину та Сумщину

16 квітня, 2023 неділя
01:11
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

У ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Близько 22:40 зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, по комунальній установі в Шосткинському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС", - пише ОК про Сумщину.

У Чернігівській області росіяни обстріляли місто Семенівка.

"Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар", - пише командування.

Україна
Росія
Сумщина
Чернігівщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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