Надвечір Великодня Росія авіабомбами обстріляла Чернігівщину та Сумщину
У ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Близько 22:40 зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, по комунальній установі в Шосткинському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС", - пише ОК про Сумщину.
У Чернігівській області росіяни обстріляли місто Семенівка.
"Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар", - пише командування.
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