Нафтогаз підвищив серпневу ціну на газ для клієнтів постачальника "останньої надії"
Серпнева ціна для клієнтів постачальника "останньої надії" (ПОН) складає 11,78 грн/куб.м з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та без вартості доставки
Про це йдеться на сайті Газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".
За інформацією ГК, серпнева ціна на газ для клієнтів ПОН складає 11,78 грн/куб.м із урахуванням НДС та без вартості доставки.
- Нагадаємо, липнева ціна ГК "Нафтогаз України" для клієнтів ПОН складала 11,05 грн/куб.м
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