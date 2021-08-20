Нафтогаз планує створити в Україні стратегічний запас нафти

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



Згідно з повідомленням, Нафтогаз вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на майданчику Морського нафтового терміналу (МНТ) "Південний" в Одеській області.



За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, термінал є критично важливим елементом нафтотранспортної системи України з величезним потенціалом для розвитку.



"Ми збираємося його розбудовувати, щоб збільшити надійність забезпечення України нафтою - це надзвичайно важливий майданчик для створення стратегічного запасу нафти. Такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося у стані війни з Росією, а стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів досі немає", - цитує пресслужба слова Вітренка.



Він додав, що на першому етапі йдеться про спорудження на майданчику МНТ "Південний" резервуару для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис. тонн. Всього перша стадія проєкту може включати спорудження до чотирьох резервуарів.

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