Нафтогаз почав співпрацю з Новою поштою для підключення нових клієнтів

Про це у Facebook повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України".



"Відтепер приєднатися до ГК "Нафтогаз України" можна у 1700 відділеннях Нової пошти по всій Україні", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що охочі підключитися мають завітати до одного з партнерських відділень Нової пошти з паспортом, ІПН, документом про право власності на житло або згоду співвласника. При собі також необхідно мати ЕІС-код.

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