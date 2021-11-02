Нафтогаз почав співпрацю з Новою поштою для підключення нових клієнтів
Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" почала співпрацю з Новою поштою для підключення нових споживачів
Про це у Facebook повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України".
"Відтепер приєднатися до ГК "Нафтогаз України" можна у 1700 відділеннях Нової пошти по всій Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що охочі підключитися мають завітати до одного з партнерських відділень Нової пошти з паспортом, ІПН, документом про право власності на житло або згоду співвласника. При собі також необхідно мати ЕІС-код.
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