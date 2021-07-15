Нафтогаз працює над зміною підходу до постачання газу споживачам, - Вітренко
Нафтогаз спільно з урядом, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та іншими компаніями газового сектору працює над новими підходами в постачанні газу для побутових споживачів
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, оскільки бачимо деякі виклики в цьому напрямку. Сподіваюсь, протягом кількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо", - цитує пресслужба слова голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко.
За його словами, новий підхід полягатиме передусім у безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. Він базуватиметься на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Водночас він сприятиме розвитку ринку та конкуренції.
Крім того, додав Вітренко, Нафтогаз планує активно розвивати функцію трейдингу газу в складі компанії.
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