Нафтогаз працює над зміною підходу до постачання газу споживачам, - Вітренко

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, оскільки бачимо деякі виклики в цьому напрямку. Сподіваюсь, протягом кількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо", - цитує пресслужба слова голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко.



За його словами, новий підхід полягатиме передусім у безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. Він базуватиметься на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Водночас він сприятиме розвитку ринку та конкуренції.



Крім того, додав Вітренко, Нафтогаз планує активно розвивати функцію трейдингу газу в складі компанії.

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