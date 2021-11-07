"Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко

Про це написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.у блозі на "Українській правді".

"Президент підписав закон про олігархів, а олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м³ природного газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації", – пише Гончаренко.

За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.

"3,5 млрд м³ – це третина всього газу, який держава накопичила у сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського, як виявилося, достатньо", – додав Гончаренко.

За його словами, втрата третини газового запасу перед опалювальним сезоном може призвести до дефіциту палива і зрештою приводом для переговорів з Росією щодо постачання газу.

"Загалом апетити Коломойського – на 8 млрд м³ газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс. Почалася зе-олігархізація, кінець епохи бідності настав... для Коломойського", – підсумував Гончаренко.

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