"Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко
Державна компанія "Нафтогаз України" віддасть бізнесмену Ігорю Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн
Про це написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.у блозі на "Українській правді".
"Президент підписав закон про олігархів, а олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м³ природного газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації", – пише Гончаренко.
За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.
"3,5 млрд м³ – це третина всього газу, який держава накопичила у сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського, як виявилося, достатньо", – додав Гончаренко.
За його словами, втрата третини газового запасу перед опалювальним сезоном може призвести до дефіциту палива і зрештою приводом для переговорів з Росією щодо постачання газу.
"Загалом апетити Коломойського – на 8 млрд м³ газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс. Почалася зе-олігархізація, кінець епохи бідності настав... для Коломойського", – підсумував Гончаренко.
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