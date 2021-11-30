Наказав скласти зброю та не чинити опір під час окупації Криму: в Україні заочно судитимуть екскомандувача ВМС Березовського

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



За даними слідства, 1 березня 2014 року виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив Березовського командувачем ВМС ЗСУ. Його обов'язками було стримувати, локалізувати і нейтралізувати збройні конфлікти, а за необхідності - надавати відсіч збройній агресії з моря.



Прокуратура встановила, що чоловік об'єднався з іншими особами у злочинну організацію та вчинив держазраду. Після призначення на посаду він виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ. У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму.



Крім цього, він наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів.



За ствердженням прокуратури, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України.



Чоловіку інкримінують державну зраду та створення і керівництво злочинною організацією (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України).



Офіс генпрокурора не називає імені контрадмірала, щодо якого направили обвинувальний акт. Водночас 1 березня 2014 року Олександр Турчинов призначив Дениса Березовського командувачем військово-морських сил Збройних Сил України. До цього контрадмірал Березовський був заступником командувача ВМС з бойової підготовки, начальником управління бойової підготовки.



З 15 жовтня 2015 Березовський проходив навчання у Військовій академії Генштабу ЗС РФ, а з листопада 2018 він є заступником командувача Тихоокеанським флотом РФ.

Нагадаємо, 2 березня 2014 контрадмірал Березовський зрадив присязі та перейшов на бік Криму та Росії. Його відсторонили від обов'язків командувача, а українська прокуратура почала перевірку його діяльності.

24 березня 2014 міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу в ході робочої поїздки до Криму призначив контрадмірала Березовського заступником командувача Чорноморським флотом Росії.

10 лютого 2021 РНБО наклала санкції на 10 вищих офіцерів, що зрадили Україну. Серед них опинився контрадмірал Денис Березовський.

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